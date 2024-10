Delegazione cinese, in Cantina Valpolicella Negrar. La visita, favorita da Irecoop Veneto, era finalizzata a promuovere la cooperazione tra Veneto e Hebei, la sesta provincia, più popolosa –circa 80 milioni di abitanti – in Cina.



Negrar di Valpolicella, Verona, 24 ottobre 2024. Nell'anno, in cui Venezia celebra il 700 anniversario della morte di Marco Polo, che, con Il Milione, fu il primo a contribuire alla reciproca conoscenza, tra Asia ed Europa, Cantina Valpolicella Negrar ha onorato idealmente il Mercante veneziano, ospitando la delegazione 'China Council for the promotion of international trade', presente a fine settembre, in Veneto, per due giornate di colloqui e visite a realtà economiche legate ai rapporti commerciali, in fatto di agroalimentare e di turismo. Ad accogliere e a guidare in cantina e nel territorio la delegazione straniera, capitanata da Ren Yukun, vice presidente della provincia di Hebei, regione a nord del Paese, sono stati Alessia Ceschi e Daniele Accordini, rispettivamente vice presidente e direttore generale della cantina cooperativa negrarese. L'evento di networking internazionale, favorito dal team “Go far”, ossia, andare lontano, di Irecoop Veneto - Istituto regionale per l'educazione cooperativa, di concerto con Confcooperative Veneto, si è concluso con la firma di un protocollo di collaborazione, formalizzando nuove opportunità di sviluppo e di cooperazione, tra il Veneto ed Hebei, che è la sesta provincia più popolata della Cina (circa 80 milioni di abitanti). Durante la visita in Cantina, la delegazione cinese si è mostrata molto partecipe e interessata a conoscere la storia vinicola della Valpolicella e, in special modo, il metodo di appassimento di produzione dell'Amarone, rimanendo stupita, per il fatto che l’appassimento stesso sia eseguito, ancor oggi, a mano, dalla raccolta, alla messa a riposo delle uve. “È stato un incontro molto positivo, all'insegna della condivisione dei nostri valori e di nuove reciproche azioni di crescita e sviluppo nel settore dell'export”, conferma la vice presidente Alessia Ceschi. Un passo significativo, verso un futuro di cooperazione. Attualmente i rapporti commerciali, intrattenuti dalla Cantina con il mercato cinese rappresentano il 2% del fatturato annuo (dunque un volume d'affari di circa 100 mila euro), realizzato grazie a importatori e distributori nazionali/regionali, soprattutto con i brand Domìni Veneti e Cantina Negrar. C'è quindi un ampio margine di crescita, soprattutto, in ragione del numero dei potenziali consumatori cinesi, raggiungibili, sia aumentando importatori e distributori, sia attraverso la partecipazione a fiere, eventi e, si auspica, l'incoming, visto che, di recente, è stato inaugurato il volo diretto (tutto l'anno e con tre voli settimanali) Shanghai-Venezia della compagnia China Eastern Airlines, con la previsione di trasportare circa 70mila passeggeri, già dal primo anno di attività. “Siamo grati a Irecoop Veneto, per aver gettato le basi per una collaborazione strategica, tra la Provincia di Hebei e realtà produttive, come la nostra, e finanziarie, come le banche di credito cooperativo della Valpolicella e di Vicenza. Contiamo che questo incontro abbia continuità nel tempo”, afferma il dg Daniele Accordini. La giornata di visita si è conclusa, in un clima di grande cordialità, con lo scambio di regali e con un conviviale buffet a base di vini Domìni Veneti e prodotti del territorio”, buffet, certamente atto, a fare conoscere tradizioni, cibi tipici e speciali vini, agli ospiti cinesi. Ringraziamo Marina Meneguzzi, per il comunicato trasmessoci, che informa, su una visita importante, quale quella sopra descritta, che permetterà contatti diretti, amichevoli e sicuramente costruttivi, con interessati della provincia di Hebei, avendo tale visita gettato le basi, per reciproche, diretta conoscenza e collaborazione, creando, al tempo, valore e sviluppo economico.

Pierantonio Braggio