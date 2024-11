2024-11-01 Polizia locale, Verona: tredici incidenti in venti ore. Alcol, distrazione e alta velocità, ne sono le cause. Impedito un raduno di auto sportive alla Bassona. Comunicato del Comune di Verona. 2024-11-01 Veronesi Illustri - Conferenza a cura dell’Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Verona. 2024-11-01 Coldiretti: prima Consulta regionale sulla Montagna veneta. Salvan: nonostante le criticità, le imprese mantengono vivo il territorio. 2024-10-31 MERCATINI DI NATALE IN VIA PALLONE DAL 16 NOVEMBRE. DA LUNEDI’ 4 INIZIA LA FASE DI ALLESTIMENTO TECNICO DELLE CASETTE 2024-10-31 AMPLIATA L’AREA CANI DI VIA DEGLI OLEANDRI A MONTORIO 2024-10-31 Consulta della legalità: nella villa confiscata di Erbé riparte il dialogo tra cittadini, imprese e istituzioni contro le infiltrazioni mafiose 2024-10-31 “Solitaire” nuovo progetto per ridurre l’isolamento sociale dei giovani. Telepsichiatria, la novità che aiuta gli “Hikikomori” 2024-10-31 Recruiting Day Verona Vicenza 2024: candidature on line fino al 15 novembre 2024-10-31 Delegazioni di Monte Belo do Sul a Vigasio 2024-10-31 Oleg Caetani per la prima volta a Verona nel segno di Shostakovich 2024-10-31 Giovedì 7 novembre al Camploy, concerto benefico. Chirurgia Esofago Stomaco e Aoui Band insieme per il carcinoma gastrico 2024-10-31 100ª Giornata del “risparmio”2024, su un francobollo… 2024-10-31 Alla Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, visita ufficiale d’una Delegazione italiana, da Monte Belo do Sul, Brasile. 2024-10-31 2024-10-31 ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su