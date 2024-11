GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. DOMENICA LO SPETTACOLO “LE FIORAIE DI SARAJEVO”



Domenica 24 novembre, alle 17.30 al Teatro Blu, in piazza Papa Giovanni XXIII, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le fioraie di Sarajevo” di Margherita Monga e a cura di Andrea De Manincor. L’evento, organizzato da Eurodonne Italia Veneto a.p.s. con il contributo della Circoscrizione 5^, si inserisce nell'ambito della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne 2024”.



La rappresentazione, presentata da Enrico Carretta, narra le storie di donne dei Balcani durante la devastante guerra etnica che ha segnato l'ex Jugoslavia nel 1992, attraverso dei monologhi femminili.



In scena Sabrina Modenini e Loretta Marangoni, con racconti che mettono in luce la resilienza e la sofferenza di coloro che, nel cuore del conflitto, hanno vissuto sulla propria pelle le atrocità di una guerra che ha distrutto vite e identità. Una testimonianza che rivela come la violenza di genere abbia caratterizzato anche i periodi più oscuri della storia recente.



Lo spettacolo, presentato oggi in sala Delaini dal presidente della Circoscrizione 5^ Raimondo Dilara, insieme a Andrea De Manicor, Sabrina Modenini e Enrico Carretta, è ad ingresso libero ed aperto a tutta la cittadinanza.



“Racconti che danno memoria di eventi drammatici che hanno segnato la vita di tante persone e che, in questo caso, mostrano alcune storie di donne e le atrocità da loro subite – ha precisato Dilara –. Un’occasione per riflettere, promossa in occasione ‘Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne 2024’”.