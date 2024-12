“Le connessioni wireless, che hanno cambiato il mondo” e vvfilmf - Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi - XIV Edizione 2024, dedicata a Guglielmo Marconi (1874-1937)



“Il 6 dicembre 2024, alle ore 17:0, presso il Museo della Radio - Guglielmo Marconi, Verona, luogo simbolo della Storia delle Comunicazioni e delle Tecnologie, Polomarconi.it, azienda leader nel settore delle radiocomunicazioni, con esperienza ventennale nella progettazione e produzione di componenti e sistemi per le telecomunicazioni, sarà Main Sponsor della XIV edizione del vvfilmf - Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi, in modalità online, (11 novembre – 9 dicembre2024), condividendo la missione educativa, formativa e culturale del Festival, quale evento culturale di riferimento, che celebra il cinema, per le nuove generazioni, con un ricco programma di film, disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=mdZw6h5almo. Il XIV vvfilmf è dedicato a Guglielmo Marconi, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita, avendo riconosciuto Polomarconi it., nel Festival, un’occasione, per promuovere la cultura tecnologica e la conoscenza scientifica, tra le giovani generazioni. La partnership si pone in perfetta armonia, con il tema di quest’anno dedicato, a Guglielmo Marconi, mettendo in risalto il legame, tra storia della comunicazione e innovazione tecnologica, cosa, cui, da sempre, il vvfilmf è attento, per comunicare con i giovani, in Italia e all’estero. Polomarcon.it intende, inoltre, rendere omaggio al Pioniere delle comunicazioni senza fili, che ha rivoluzionato il mondo, con le sue innovazioni tecnologiche, ed offre ai giovani studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, la possibilità di conoscere l'importanza delle sue scoperte e del valore della sua eredità nello scenario contemporaneo. In questo contesto, Polomarconi.it si pone come un legittimo erede dell'eredità marconiana. Il marchio, registrato in tutto il mondo, non solo onora il nome e l'opera di Marconi, ma si propone anche di continuare la sua missione di innovazione di e ricerca. Attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie, Polomarconi.it si impegna a sviluppare soluzioni all'avanguardia nel campo delle comunicazioni, ispirandosi alla filosofia e alla visione del grande Inventore. L’intento del vvfilmf è di dare la possibilità agli studenti di crescere e acculturarsi attraverso la visione di produzioni cinematografiche di qualità, professionali altamente selezionate, che offrono spaccati culturali di diverso tipo e calibro. I film sono divisi in 4 sezioni per diverse fasce di età. I temi trattati nei lungometraggi sono legati ai giovani, dal punto di vista sociale, rapporti personali tra i pari, con gli adulti, tematiche che verranno gestite e supportate dagli insegnanti durante la visione dei film. Sono arrivati circa 600 film proposti, di cui 12, in concorso già accuratamente analizzati e selezionati, da una giuria di qualità del festival, di cui fa parte anche il presidente di Polomarconi.it, dott. Zanini, alcuni dei quali in prima Nazionale, provenienti da tutto il mondo. A latere del festival, tra i 12 film in concorso, Polomarconi.it, dopo accurata e attenta visione, ha selezionato un lungometraggio, per le tematiche trattate, più che mai attuali, che offrono spunti di riflessione interessanti, sia per i ragazzi che per gli adulti. Il trailer del lungometraggio sarà presentato durante l’evento, seguito da un approfondimento sulle motivazioni della scelta, arricchito dagli interventi di relatori ospiti, figure di spicco, nei loro rispettivi ambiti accademici: prof. Vecchi, Politecnico di Torino – professore Ordinario Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, prof. Mincolelli, Università di Ferrara - professore Associato di Disegno Industriale. La loro presenza all’evento offre un'importante opportunità per approfondire temi legati alla scienza e all'innovazione. A seguire interverrà il presidente di Polomarconi.it dott. Zanini, per illustrare i progetti di Polomarconi.it e invitare gli ospiti a condividere le proprie esperienze professionali e affinità, con i temi trattati. A testimonianza del valore culturale e formativo del progetto, il vvfilmf si è avvalso di importanti patrocini istituzionali, tra questi, quello del Parlamento Europeo, che sottolinea l'importanza della diffusione della cultura cinematografica, a livello europeo, e il sostegno di numerosi Ministeri italiani, quali, il Ministero della Cultura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero del Turismo. A conferma dell'impatto educativo e sociale del progetto, anche molte Regioni italiane hanno concesso il loro supporto, tra cui Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Puglia e la Regione Autonoma di Sardegna. Inoltre, il Comune di Belluno ha scelto di affiancare il progetto vvfilmf e il Comune di Verona ha supportato moralmente l’attività del Festival, che si svolge, anche grazie al sostegno speciale della Regione del Veneto e del Comune di Vittorio Veneto, sedi originarie dell'iniziativa”. Un evento, dunque, che va attentamente seguito, sia perché storia, sia perché fa sapere, quanto pochi sanno, pur utilizzando, ogni giorno il telefonino, attualissimo, grazie alle marconiane connessioni wirelesss, sia ancora, perché, finalmente, si ricorda il grande Marconi, e si rende, indirettamente, omaggio a Chi, a Verona, ha creato e, oggi, ancora cura e fa conoscere, lo straordinario Museo della Radio.

Pierantonio Braggio