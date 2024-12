2024-12-03 Turismo, Alexa entra negli alberghi veronesi. Il primo progetto al mondo è dovuto alla Dvg Foundation: i device Amazon risponderanno alle richieste di informazione e prenotazione dei turisti, direttamente inviate, dalla propria camera, proponendo attività 2024-12-03 L’eredità di Enrico Fermi: un seminario, sulle sue scoperte rivoluzionarie, a 70 anni, dalla scomparsa, a cura dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia. 2024-12-03 Patricia Urquiola per Heimtextil 2025 a Francoforte dal 14 al 17 Gennaio 2025 2024-12-03 PIU’ DI MILLE BAMBINI E BAMBINE A SCUOLA A PIEDI. PREMIATI I VINCITORI DEL PROGETTO ‘SIAMO NATI PER CAMMINARE’ 2024-12-03 RACCOLTA FONDI PER L’ALZHEIMER. VENERDI’ CONCERTO AL CAMPLOY 2024-12-03 VGML 2024: si chiude un anno di grandi appuntamenti con un nuovo grande progetto per il 2025 2024-12-03 CON LA BABBO LAKE SI CORRE, O SI CAMMINA,PER SOSTENERE I MALATI ONCOLOGICI 2024-12-03 I VERONESI DELL'ANNO 2024-12-03 ORTO SAN PANCRAZIO: PROROGATO LO SPORTELLO TEMPORANEO 2024-12-03 Al Teatro Salieri di Legnago il dramma giudiziario per eccellenza. Testimone d'Accusa in scena venerdì 6 dicembre, ore 20:45 2024-12-03 “DOROTEA E LUIGI IL DONO DI TERMOS” 2024-12-03 Turismo, Alexa entra negli alberghi veronesi 2024-12-03 Il “mal di pancia” delle donne, ne soffre 1 su 4 Uoc Ginecologia B, nuovo ambulatorio dedicato al dolore pelvico per diagnosi certe 2024-12-02 “Le connessioni wireless, che hanno cambiato il mondo” e vvfilmf - Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi - XIV Edizione 2024, dedicata a Guglielmo Marconi (1874-1937) 2024-12-02 Agsm Aim, Verona: uscito il secondo volume della collana di fiabe per bambini, sulle energie rinnovabili. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su