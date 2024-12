2024-12-05 Pierluigi Magnante, nominato direttore generale ad interim di Confindustria Verona 2024-12-05 Avviso di gara. Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella informa che… 2024-12-04 LE RELAZIONI, RISPOSTA SOSTANZIALE ALLA SOLITUDINE E ALLA VIOLENZA. PREMIATE LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI CENTRI DI COMUNITA’ 2024-12-04 LE MASERATI DEL MUSEO NICOLIS IN MOSTRA A ROMA IN COLLABORAZIONE CON ACI E ACI STORICO PER LA CELEBRAZIONE DEI 110 ANNI DI MASERATI 2024-12-04 NUOVO STADIO. TOSI (FI): “NON È LA PRIORITÀ E COMUNQUE NON SI METTANO SOLDI PUBBLICI. SI RISTRUTTURI L’ATTUALE, O SI FACCIA ALTROVE. COSTRUIRLO EX NOVO SULLE CENERI DEL BENTEGODI AVREBBE IMPATTI PESANTISSIMI PER IL QUARTIERE” 2024-12-04 Aᴢᴢᴀʀᴅᴏ: ɪɴ Vᴇɴᴇᴛᴏ sᴄᴏᴍᴍᴇssɪ 8,4 ᴍɪʟɪᴀʀᴅɪ ᴅɪ ᴇᴜʀᴏ ғʀᴀ ɢɪᴏᴄᴏ ғɪsɪᴄᴏ ᴇ ᴏɴʟɪɴᴇ ɴᴇʟ 2023. Uɴ ɪᴍᴘᴀᴛᴛᴏ ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛᴇ sᴜʟʟᴀ sᴀʟᴜᴛᴇ ᴅᴇɪ ᴄɪᴛᴛᴀᴅɪɴɪ ᴇ sᴜʟʟ’ᴇᴄᴏɴᴏᴍɪᴀ ʟᴏᴄᴀʟᴇ 2024-12-04 “Vangelo e comunicazione”: una lectio del card. Gianfranco Ravasi. A Verona, l’intervento del Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e fondatore del Cortile dei Gentili, il quale riceverà il premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi 2024-12-04 La magia del Natale, al Museo Nicolis, Villafranca, Verona. Proposte speciali… Ogni sabato e domenica, visita guidata gratuita, alle ore 15:30. Ingresso omaggio, 0-18. 2024-12-04 2024-12-04 Gioco d’azzardo: in Veneto, scommessi 8,4 mld di euro, fra gioco fisico e online, nel 2023. Impatto forte, impressionante e deleterio, sulla salute dei cittadini e sull’economia locale 2024-12-03 NUOVO PROGETTO LUCI SOSPESE. DA OGGI LE FRASI PIU’ BELLE DI DANTE ALIGHIERI E WILLIAM SHAKESPEARE ILLUMINANO LA CITTA’ 2024-12-03 VENERDÌ 6 A PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA LA MUSICA SI FA SOLIDARIETÀ 2024-12-03 Dal 1° gennaio 2024, Massimo Albano, direttore di Coldiretti Verona. Giuseppe Ruffini, direttore, a Mantova. 2024-12-03 Il francobollo, per il Santo Natale 2024, di Poste Italiane. 2024-12-03 Heimtextil 2025 a Francoforte dal 14 al 17 Gennaio 2025 ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su