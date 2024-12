2024-12-14 Assicurazioni Generali. AM Best migliora il rating FSR ad “A+” da “A”. Outlook – o previsione, a lungo-medio termine - stabile 2024-12-14 La X edizione, 2024, del Premio “Emilio Salgari” di Letteratura avventurosa & Premio “Il corsaronero”2024, a Negrar di Valpolicella, Verona. 2024-12-14 MERCATINI DI NATALE BUONA LA PRIMA: COMUNE E COMITATO PER VERONA FIRMANO la LA CONVEZIONE PER I PROSSIMI 5 ANNI 2024-12-14 CERIMONIE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI 2026 IN ARENA: APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ACCESSIBILITA’ AGEVOLATA DEL VALLO ARENIANO. 2024-12-14 ANCE Verona: per i costruttori scaligeri in arrivo un anno a forte vocazione digitale e sostenibile. 2024-12-14 Le Aziende Sostenitrici della Stagione 2024-2025 2024-12-14 Cortina d'Ampezzo celebra l'Amarone: un evento esclusivo con il Consorzio Tutela Vini Valpolicella 2024-12-14 Acceso l'albero: dopo Santa Lucia si avvicina il Natale! 2024-12-13 Confimi Apindustria Verona: Il grido d’allarme della manifattura. Momento complesso, per le piccole e medie imprese scaligere, che si legge, nei dati del ricorso alla cassa integrazione: 14% nel Veronese, percentuale, destinata ad aumentare nel 2025. Il p 2024-12-13 2024-12-13 Pass4Core: sicurezza e servizi, per i trasportatori a Malpensa, Milano, con la collaborazione ed il contributo del Consorzio ZAI, Verona. 2024-12-13 Cortina d'Ampezzo celebra l'Amarone: un evento esclusivo, a cura del Consorzio Tutela Vini Valpolicella 2024-12-13 “Oblivium”: l'Arte al servizio della memoria. Mostra a Bussolengo, Verona, dell’artista Ismaele Chignola, a cura di Licia Massella – 7 dicembre - 11 gennaio 2025 2024-12-12 L’ALLEANZA MUNICIPALISTA LANCIA UNA PIATTAFORMA NAZIONALE PER CHIEDERE UN PIANO CASA E INVITA GLI ALTRI COMUNI AD ADERIRE 2024-12-12 PER UN ECOSISTEMA DELL'ARTE CONTEMPORANEA IN GAM LA FIRMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA I PROMOTORI DELLA RETE PUBBLICO-PRIVATA ARTIVER ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su