2025-01-01 A Verona, un San Silvestro ed un Capodanno, in Bra – 20.000 persone – ed in città, molto partecipati. Il sindaco Damiano Tommasi, con l’assessora, Luisa Ceni, in diverse zone dell’urbe, in compagnia dei cittadini. 2024-12-31 I Giovani di Coldiretti Verona augurano un buon 2025, con una scritta, data da un gruppo di più di 60 trattori, sistemati ad hoc… 2024-12-30 PRESTO COMPLETATA LA RIGENERAZIONE DELL'AREA DAVANTI A COIN 2024-12-30 RACCOLTA DEL VERDE: CONFERMATO ANCHE PER IL 2025 IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO CON TARIFFA IN DIMINUZIONE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO 2024-12-30 I cuori dei donatori di ASFA Verona battono per il piccolo Ador 2024-12-30 “Festeggia in modo creativo, rinuncia ai bòtti”! Studiate, severe regole, per la serata-Veglione di San Silvestro, in Bra, Verona, per la sicurezza e la serenità di cittadini e di turisti… Proibiti materiale pirotecnico, contenitori in vetro e lattine… P 2024-12-30 I cuori dei donatori di ASFA Verona battono per il piccolo Ador 2024-12-29 SANZIONE AL RISTORANTE DI CORSO CAVOUR: LA REPLICA DELLA POLIZIA LOCALE 2024-12-29 VEGLIONE DI CAPODANNO IN BRA, FESTEGGIA IN MODO CREATIVO, RINUNCIA AI BOTTI! 2024-12-29 Associazione Giuseppe Barbieri 2024-12-29 AUTISTI PATENTI C: AMIA ASSUME A TEMPO INDETERMINATO ULTIMI GIORNI UTILI PER INOLTRARE LA CANDIDATURA 2024-12-28 In Veneto, poche imprese “rosa”… CGIA Mestre, 28.12.24 2024-12-27 MERCATINI DI NATALE 2024. OBIETTIVI CENTRATI, ORA TAVOLO PER PROGRAMMARE UNA NUOVA EDIZIONE ANCORA PIU’ PERFORMANTE 2024-12-27 A Capodanno si festeggia in riva al lago! 2024-12-27 La grande viabilità che serve a Verona ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su