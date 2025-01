Energia. Al via la campagna “Per un Veneto in Classe A: insieme per un futuro sostenibile”. Regione del Veneto ed ENEA uniscono le forze per promuovere l’efficienza energetica



La Regione del Veneto ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) promuovono una nuova iniziativa per diffondere la cultura dell’efficienza energetica sul territorio regionale. Nell’ambito della campagna nazionale “Italia in Classe A”, ENEA ha realizzato una serie di materiali informativi e formativi, che verranno distribuiti sul territorio regionale, per sensibilizzare cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche sull’importanza di ridurre i consumi energetici e adottare soluzioni più sostenibili. “L’efficienza energetica - sottolinea l’assessore regionale all’Energia Roberto Marcato - è una sfida cruciale per il nostro territorio. Grazie a questa collabora-zione, che si va ad aggiungere alle tante iniziative in campo energetico messe in campo dall' Assessorato, possiamo offrire a tutti i veneti gli strumenti necessari per diventare protagonisti attivi della transizione energetica. Quello che vogliamo è un Veneto che sia davvero in Classe A, un traguardo da raggiungere insieme per un futuro più sostenibile. In qualità di coordinatore territoriale del Patto dei Sindaci, la Regione del Veneto avrà cura di promuovere il materiale realizzato attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale. L’obiettivo è quello di fornire indica-zioni pratiche e suggerimenti utili appositamente pensati per diffondere una cultura del risparmio energetico e sostenere comportamenti virtuosi, in linea con le stra-tegie individuate nel Nuovo Piano Energetico Regionale attualmente all’esame del Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva. I destinatari della campagna di comunicazione non sono solo i cittadini, a cui vengono forniti consigli per una cul-tura del risparmio nella propria abitazione, abbassando i costi in bolletta, riducen-do i consumi, le emissioni di gas nocivi e mitigando il cambiamento climatico, ma anche le imprese e gli enti locali”. L’iniziativa rientra nell’ambito di una più ampia collaborazione tra Amministrazione regionale ed ENEA, avviata nel 2022 con la formalizzazione del Protocollo d’intesa tra i due enti e concretizzata con i suc-cessivi Atti Esecutivi, ultimo dei quali firmato in data 13/11/2024. Le attività verto-no sui temi della pianificazione energetica regionale e della definizione ed attua-zione delle politiche energetiche sul territorio, ed intendono potenziare il diretto coinvolgimento degli enti locali attraverso la costituzione di tavoli tecnici tematici e la messa a disposizione di strumenti specifici che supportino le PA nella pianifi-cazione locale. “L’esperienza rinnovata con la Regione Veneto rappresenta per ENEA, in qualità di coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci, un’opportunità per acquisire una maggiore consapevolezza delle esigenze e delle sfide che gli enti locali devono affrontare per sviluppare e implementare le proprie politiche energetiche”, dichiara la direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energeti-ca dell’ENEA, Ilaria Bertini. “Questo consente all'Agenzia di attivare i coordinatori territoriali e fornire loro strumenti utili a supporto delle autorità locali nello svolgi-mento del ruolo esemplare, riconosciuto dalle direttive europee, essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050”.Per maggiori informazioni: https://www.regione.veneto.it/web/energia/liniziativa-italia-in-classe-a (ENERGIA).