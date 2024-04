Raccolta della fragola, in Veneto: superfici in calo, da 370 a 330 ettari, a causa dei costi di produzione e della carenza di manodopera.



La prossima settimana, inizierà la raccolta delle fragole, in Veneto, in ritardo di qualche giorno, rispetto alla scorsa stagione, in quanto, diverse giornate di pioggia ne hanno posticipato la maturazione. La raccolta – la qualità appare buona – riguarderà , in gran parte la provincia, di Verona, nella quale si concentra l’80% degli investimenti. “Partiremo con la raccolta delle precoci Clery, che vengono destinate in Germania, e che sono una minima parte delle fragole – spiega Damiano Valerio, azienda a Raldon, referente per il prodotto di Confagricoltura Verona e membro dell’Associazione Fragolicoltori della Pianura veronese -. Il grosso della raccolta, comincerà verso la fine di aprile, quando, con il caldo, i frutti matureranno rapidamente. È allora, che avremo bisogno di manodopera, che è da alcuni anni il problema della frutticoltura. Io sono organizzato, con la squadra dell’anno scorso, che arriva dall’Est ed è già esperta. Ma non tutti sono a posto e stanno ancora cercando. Speriamo che, quest’anno, il sistema del click day sia efficiente, riuscendo a rispondere in tempo alle domande delle aziende”. Secondo ‘Veneto Agricoltura’, la superficie, investita a fragole nel 2023, evidenzia, in Veneto, un calo dell’11,7%, scendendo da 370 a 330 ettari. A Verona, il calo registrato è dell’11,2%, con superfici, scese da 300 a 270 ettari. Lo scorso anno, la produzione complessiva è stata stimata in circa 8.740 tonnellate del rosso frutto (-12,5% rispetto al 2022). “Il calo delle superfici colpisce tutte le colture fruttifere, senza distinzioni di sorta – sottolinea Francesca Aldegheri, presidente dei Frutticoltori di Confagricoltura Veneto e Verona -. Sicuramente pesano sia l’aumento dei costi di produzione, sia la difficoltà a reperire manodopera. È vero che c’è stata una riduzione del costo del gasolio e dell’energia elettrica, ma non si è più tornati al livello di qualche anno fa, prima che esplodesse il conflitto in Ucraina. Per quanto riguarda la manodopera, la raccolta delle fragole, insieme a quella delle ciliegie, è quella che più abbisogna di mani esperte, sia per la delicatezza del frutto, sia perché è un frutto che non si conserva e necessita, perciò, di tempi rapidi anche per la lavorazione, che avviene, non appena viene raccolto. Oltre ai costi per il personale, c’è ogni anno la difficoltà di trovare braccianti, a sufficienza”.

Pierantonio Braggio