Confindustria Verona: segnali di stabilizzazione, per la produzione industriale veronese. La contrazione inizia ad attenuarsi. Le previsioni per il 2024, seppur ancora in campo negativo, si portano a ridosso di valori positivi.



“Il 2023 si è chiuso con la produzione manifatturiera veronese che ha segnato -2,28%, confermando la dinamica tendenziale negativa, proseguita per l’intero anno. Ma, l’ultima indagine trimestrale, sull’economia veronese, registra un miglioramento delle aspettative, per l’inizio del 2024, precedendo una produzione, che si attesta al -0,19%: un risultato, seppur ancora negativo, ma, in netto miglioramento rispetto ai quattro trimestri precedenti. L’82% delle aziende dichiara un utilizzo della capacità produttiva normale o soddisfacente, per gli ultimi mesi dell’anno, segnando un incremento significativo, rispetto al trimestre precedente (66%). Andamento dei mercati: asimmetrico, con tendenze opposte per i paesi Ue ed extra UE. Le vendite verso i mercati extra Ue rimangono in campo positivo, con un incremento del +2,1%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Continua la tendenza negativa per le vendite sul territorio nazionale -2,6% e con un calo più significativo per quelle verso i mercati dei paesi UE -3,7%. Prospettive di lavoro a medio lungo termine, per il 71% delle aziende. In miglioramento pagamenti e liquidità. Prosegue la discesa dei prezzi, in sede internazionale, che a fine anno segna un ulteriore -1,8%, per le materie prime, e -1,1% per i prodotti finiti. In leggera flessione le performance delle imprese dei servizi, con il 69% che dichiara un fatturato in aumento o stabile rispetto all’81% della precedente rilevazione. Focus previsioni 2024: circa il 2024 gli imprenditori hanno una visione strabica: ottimistica, parlando di sé stessi, meno rosea, pensando al contesto italiano. Ne esce un quadro con solo il 18% degli intervistati che, sull’andamento dell’economia italiana, prevede una crescita, mentre più della metà delle aziende 57% presumono una situazione di stazionarietà, e il 25% una contrazione. Mentre sono oltre 4 su dieci gli imprenditori che si aspettano per il proprio business prospettive di crescita, per il 43% la situazione rimarrà stazionaria, e soltanto il 15% attende una contrazione. Tra le opportunità da cogliere l’acquisizione di nuovi clienti (23%), l’ottimizzazione dei processi interni (22%) e lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi (14%). Tra gli ostacoli, da affrontare nel corso dell’anno, il 27% indica l’instabilità internazionale. Nonostante il calo inflazionistico dell’ultimo periodo, rimane ancora la preoccupazione di nuovi rialzi dei prezzi delle materie prime e delle commodity energetiche, dichiarata dal 25% degli intervistati. Mentre nella terza posizione, continuano le difficoltà di reperimento delle figure professionali adeguate, per il 20% delle aziende. Il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini: "Il 2023 è stato un anno difficile che chiude in flessione, segnali positivi li colgo dalle previsioni per il 2024. Infatti, leggere nei numeri la differenza di aspettative, per il proprio business, rispetto al contesto nazionale conferma la sensazione che ci siano diverse aziende, che continuano ad ottenere buoni risultati, o per le quali l’orizzonte non è così fosco. Il contesto rimane comunque il fattore di maggiore instabilità e la sfida maggiore da affrontare. Una sfida alla quale le aziende si stanno già preparando, lavorando sull’esterno e sull’interno. Da un lato, infatti, le imprese rispondono agli scenari in evoluzione cercando nuovi clienti. Alcuni mercati storici stanno manifestando qualche battuta di arresto, ma, le aziende non restano ferme ad aspettare di sentirne gli effetti e si attivano per potenziare i rapporti con i clienti già acquisiti, che godono di un momento di maggiore crescita e dell’altro si attivano, per cercare nuovi spazi nel mondo. Sul lato interno, invece si fa leva sull’ottimizzazione dei processi produttivi, per recuperare eventuali sacche di inefficienze e sullo sviluppo di nuovi prodotti, per conquistare nuovi mercati. Un po’ meno significativo il ricorso alla digitalizzazione e gli investimenti sulla sostenibilità, ma ritengo si possa giustificare, col fatto che, al momento della raccolta dei dati, si fosse ancora in attesa del piano 5.0 del Governo. Confido che nei prossimi mesi anche questi investimenti possano riprendere slancio. Quello su cui purtroppo occorre un lavoro di più lungo corso è l’attività per rispondere alla mancanza di persone. Un piano di attrazione dei giovani ha bisogno di tempo, per essere ideato e implementato e per dare risultati. Ancora più a lungo termine si vedranno le ricadute sulle attività di orientamento dei ragazzi, verso le competenze più richieste. Molte iniziative sono state avviate, ma si puo' fare ancora molto e noi siamo impegnati direttamente con le istituzioni e con le scuole”. Momenti, dunque, positivi e negativi, che, in effetti, sono frutto di tempi passati – superati, grazie all’impegno e alla tenacia dell’imprenditoria – e dello stesso oggi… Soffermandoci, tuttavia – non vogliamo ergerci a sapienti – sul tema “export”, determinante, per la massima parte della produzione, non vorremmo che tale termine, o mezzo di vendita, fosse tenuto in troppo alta considerazione, condizionato, come può essere, in ogni momento, da fattori negativi internazionali, come, in parte, stiamo constatando. Forse, varrebbe la pena di vedere se convenga concentrarsi un po’ più sul mercato interno, anche se sappiamo benissimo che ogni azienda, tale mercato, molto attentamente, mai trascura. Quanto a personale ad hoc, ossia, dotato di specifiche competenze, la cosa rimane difficile da risolvere, se non attraverso un’incisiva opera di orientamento, di convincimento, ed una diffusa e costante formazione “pratica” – senza escludere l’importante lato culturale –, formazione che potrebbe ottenersi, con una pur modesta scuola aziendale, che assuma, alla fine d’un corso, i giovani che l’hanno frequentata, riconoscendo agli stessi un certo livello di esperienza e di remunerazione. Quanto al tema inflazione, tale pericolo è sempre latente, e, mentre possiamo, certo, affermare, per ora, che tale effetto, in Europa, si è abbastanza ridotto – non dimentichiamo: con un forte aumento del tasso di riferimento della BCE – non possiamo dire che lo stesso si ridurrà ulteriormente e tanto meno, definitivamente, data la pesante situazione internazionale, che, purtroppo, stiamo vivendo e che, mai, potremo definire stabilmente migliore… A superare il tutto, certamente, non completamente, qui, esaminato, e a confortarci, grandi e determinanti sono l’impegno e la tenacia dell’impresa. Che merita meno burocrazia e meno imposizione fiscale, motore essendo dell’economia e del benessere sociale.

Pierantonio Braggio